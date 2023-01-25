Россияне жалуются на сбой в работе App Store и других сервисов Apple

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Магазин приложений App Store и другие сервисы Apple перестали работать у некоторых пользователей из России, на экране появляется сообщение о сбое подключения. При использовании VPN-сервисов платформы работают в штатном режиме.

В Роскомнадзоре заявили Telegram-каналу SHOT, что не причастны к проблемам в работе сервисов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей за навязывание использования платежной системы в приложениях российских разработчиков. Компания должна оплатить штраф в течение двух месяцев. По информации ФАС, правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина и с использованием альтернативных способов оплаты.

Ранее аналитики Mobile Research Group и «М.Видео — Эльдорадо» сообщили, что продажи смартфонов в России в этом году составили около 24 млн единиц. По итогам года продажи могут составить 26,5 млн смартфонов по сравнению с 32,5 млн единиц в прошлом году, что примерно на 20% ниже.

Компания Apple не позволила адаптировать свои телефоны под российские сети связи. Речь идет о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на телефонах линейки iPhone 14.