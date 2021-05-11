Аналитики назвали смартфон с лучшей батареей

Эксперты портала DxOMark, известного рейтингами камер смартфонов, протестировали батареи устройств и назвали лучшие.
Безусловным лидером
На втором месте оказался Wiko Power U30, на третьем — Oppo Find X3 Neo. Apple iPhone 12 Pro Max занял лишь четвёртое место в списке (78 баллов). Всего эксперты изучили 17 телефонов, последнюю строчку занял Xiaomi Redmi 9 с 54 баллами.
Накануне эксперты Роскачества изучили рынок беспроводных колонок и назвали лучшие устройства этой категории. Всего в топ вошло 43 девайса, 17 из которых появились в нём впервые. Первое место заняла колонка Sony SRS-XB43, получившая 3,69 балла из пяти. Исследователи оценили качество звука, большую автономность, поддержку популярных кодеков, яркую подсветку и защиту от влачи. При этом они отметили, что колонка обладает внушительными размерами и её нельзя взять с собой «на всякий случай».