Аналитики назвали смартфон с лучшей батареей

https://static.news.ru/photo/d1bbf798-b251-11eb-bd71-96000091f725_660.jpg Фото: samsung.com

Эксперты портала DxOMark, известного рейтингами камер смартфонов, протестировали батареи устройств и назвали лучшие.

Безусловным лидером оказался Samsung Galaxy M51 (набрал максимальные 88 баллов), который оснащён батареей в 7000 мАч. По данным аналитиков, девайс по этому показателю оказался лучше, чем флагманский Galaxy S21 Ultra (70 баллов).

На втором месте оказался Wiko Power U30, на третьем — Oppo Find X3 Neo. Apple iPhone 12 Pro Max занял лишь четвёртое место в списке (78 баллов). Всего эксперты изучили 17 телефонов, последнюю строчку занял Xiaomi Redmi 9 с 54 баллами.

Накануне эксперты Роскачества изучили рынок беспроводных колонок и назвали лучшие устройства этой категории. Всего в топ вошло 43 девайса, 17 из которых появились в нём впервые. Первое место заняла колонка Sony SRS-XB43, получившая 3,69 балла из пяти. Исследователи оценили качество звука, большую автономность, поддержку популярных кодеков, яркую подсветку и защиту от влачи. При этом они отметили, что колонка обладает внушительными размерами и её нельзя взять с собой «на всякий случай».