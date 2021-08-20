Названы факторы, которые привели к кризису микрочипов

На сегодняшний день производители электротехники по всему миру столкнулись с кризисом микрочипов. Дефицит полупроводников появился из-за пандемии, удлинении цепочек поставок и торговой войны. Об этом рассказал аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. Его слова приводит телеканал «360».

В плане поставок повлияли заторы, когда вначале контейнеры скопились в США и их не хватало в Китае. А потом произошёл затор в Суэцком канале и на длительный период закрыли крупнейшие китайские порты, — отметил Коренев.

Микрочипы используются везде в жизни человека, будь то кассовый аппарат или медицинское оборудование. Поэтому проблема с ними затронет абсолютно все сферы жизни и сейчас необходимо создавать какие-то варианты подстраховки, считает эксперт.

Ещё один фактор, который спровоцировал кризис полупроводников на рынке, — это торговая война с Китаем, которая сопровождалась массовыми запретами на ввоз или вывоз разной продукции. А во время ограничений, когда многие сидели на удалёнке, люди стали массово скупать компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие устройства. Этот факт тоже в достаточной мере повлиял на нынешний кризис, сообщил заведующий базовой кафедрой РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Ляндау.

Чтобы выйти из кризиса, компании могут начинать создавать исключительно собственную продукцию, то есть производителям нужно создать необходимые комплектующие самостоятельно. Но этот единственно эффективный вариант требует очень больших затрат, подытожил Ляндау.

Ранее стало известно, что производители смартфонов и планшетов в ближайшее время повысят стоимость новой продукции из-за дефицита микросхем на мировом рынке электроники, включая российский.