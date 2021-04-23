Аналитик рассказал, как спасти утопленный смартфон

https://static.news.ru/photo/523e0288-a4ad-11eb-a6c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Влага может проникать внутрь смартфона, если пользоваться им под дождём или случайно уронить в воду. Для спасения гаджета необходимо сразу его выключить, заявил аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин в интервью радио Sputnik.

Он отметил , что в такой ситуации использовать для сушки смартфона фен нежелательно.

Во-первых, вы можете феном задуть воду внутрь гаджета ещё глубже. Во-вторых, под воздействием высокой температуры может пострадать пластиковый корпус, — пояснил Шатилин.

Эксперт посоветовал использовать рис.

Смартфон следует положить в рис или в силикагель, поскольку они вытягивают влагу. Силикагель лучше, но вряд ли он есть у вас дома. Если оставить смартфон в рисе на сутки, то это может помочь, — считает аналитик.

Он добавил, что «промокший» гаджет лучше сразу нести в сервис, поскольку, чем меньше времени пройдёт с момента инцидента, тем больше шансов спасти смартфон.

Ранее стало известно, что самый бюджетный вариант избавления от мелких царапин на стекле смартфона назвал аналитик Илья Шатилин. Он предложил не сдавать телефон в ремонтную мастерскую, а самостоятельно приобрести пасту ГОИ и отшлифовать его. При незначительных повреждениях стекло или пластик оберегает модуль камеры, но царапины могут остаться.