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Аналитик назвал вероятные цены на линейку iPhone 12

02:35, 24 августа 2020
Фото: Unsplash

Аналитик Komiya поделился схематичным изображением смартфонов новой линейки от Apple и назвал их цены.

Пользователя Twitter под ником Komiya читатели считают инсайдером Apple, так как публикуемая им информация обычно позже получает подтверждение. Так, по данным аналитика, за новый iPhone покупателям предстоит отдать минимум $700, столько будет стоить аппарат со 128 ГБ памяти. Версия с 256 Гб, как ожидается, будет дороже на $100.

iPhone 12 Max обойдётся в $800-900, в зависимости от объёма памяти, 12 Pro — $1000-1300 (от 128 до 512 Гб памяти). Флагманы iPhone 12 Pro Max, как сообщает Komiya, будут стоить $1100-1400 также в зависимости от объёма памяти.

iPhone 12 и IPhone 12 Pro, по инсайдерской информации, получат двойные камеры, iPhone 12 Max и IPhone 12 Pro Max — тройные.

Как писал NEWS.ru ранее, высокие затраты на 5G-компоненты нового iPhone 12 будут скомпенсированы ценами на другие комплектующие. Apple стремится сократить расходы на внедрение технологии 5G в новую линейку iPhone 12. Отмечается, что это будет сделано, в частности, за счёт платы аккумулятора, размер которой будет уменьшен.

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