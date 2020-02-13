https://static.news.ru/photo/9c529778-4e80-11ea-a8fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: justine-haupt.com

Мобильный телефон с дисковым набором номера изобрела инженер из США Жюстин Хаупт. На такой шаг её подтолкнула нелюбовь к современным смартфонам. Женщина считает, что сенсорное управление, всевозможные приложения и возможность выхода в интернет вытесняют основную функцию телефона — звонки и общение.

В своё основное время работы Хаупт разрабатывает астрономическое оборудование в Брукхейвенской национальной лаборатории в Нью-Йорке. И современных технологий ей хватает с лихвой, поэтому смартфоны со множеством сопутствующих функций, на её взгляд, это «переусложнение и глупость».

Задача была не в том, чтобы телефон выглядел старомодно. Я хотела доказать, что телефон может быть полезным, но при этом — максимально далёким от принципа сенсорного управления, — заявила изобретательница в интервью WIRED.

Длительное время Хаупт пользовалась старым телефоном-«раскладушкой», однако даже он оказался для неё чрезмерно технологичным из-за возможности писать сообщения. И тогда женщина решила создать телефон собственной модели.

На это ушло три года. Зато теперь у американки — телефон её мечты. Из «наворотов» — только внешняя съёмная антенна, индикатор качества связи и номера самых важных контактов на быстром наборе. Для всех остальных звонков — круглый диск с цифрами.

Для тех, кто так же, как и она устал от чрезмерно современной техники, Хаупт опубликовала все схемы и инструкции в личном блоге.

Ранее, как писал NEWS.ru, компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip. Устройство выполнено в виде «раскладушка», как у классических сотовых телефонов.