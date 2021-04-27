Amazon представила детский планшет

https://static.news.ru/photo/917e9512-a777-11eb-88b6-96000091f725_660.jpg Фото: Amazon

Компания Amazon объявила об обновлении линейки своих планшетов. Пользователям показали два обновлённых устройства Fire HD 10 и Fire HD 10 Plus, а также детскую версию Fire HD 10 Kids.

Все устройства получили 10,1-дюймовые экраны с разрешением 1920 × 1200 пикселей 224 PPI, а также восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц. Кроме того, в них установлено две камеры — фронатльная на 2 Мп и основная на 5 Мп. Базовую версию оборудовали 3 Гб оперативной памяти, а флагманскую — 4 Гб.

Также модель Plus отличается от младшего брата поддержкой беспроводной зарядки. При этом все устройства, по заверениям производителя, будут работать до 12 часов без подзарядки. Оба девайса получат возможность подключения клавиатуры, которая сделает из них полноценный ноутбук.

Модель для малышей представляет из себя Fire HD 10 со специальным защитным чехлом, а также включённой в комплект годовой подписки на Amazon Kids+. При этом детская версия оказалась самой дорогой: в США её будут продавать за $200 (около 15 тысяч рублей). Обычный Fire HD 10 оценили в $150 (около 11 тысяч рублей), а Fire HD 10 Plus — в $180 (около 13,6 тысячи рублей).

Ранее компания Microsoft подготовила новый рекламный ролик, в котором сравнила планшет Surface Pro 7 с iPad Pro.

Среди преимуществ нового продукта компания отметила наличие штатной удобной подставки, тогда как устройство Apple можно держать только в руках.

Также компания отметила, что её устройство — гибрид планшета и компьютера, а iPad Pro — просто планшет. При этом его стоимость намного ниже, чем у конкурента.