https://static.news.ru/photo/99758728-52e9-11ea-bbfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Компания «Яндекс» добавила в голосового помощника «Алису» функцию «Легко сказать». Она представляет собой онлайн-тренажёр для детей, который должен помочь им произносить сложные звуки.

Как отмечают в компании, тренажёр разработан вместе с учителями-логопедами. Они составили требования к текстам, а детские поэты сочинили на их основе стихи песен.Тренажёр позволяет в игровой форме отрабатывать звуки [з], [ц], [ш], [ч], [р] и [л]. Каждому из них посвящено пять занятий, рассчитанных на детей 5–7 лет.

После запуска функции ребёнок сможет выбрать цифрового учителя: персонажей из мультфильма «Фиксики» или звуклей, которых придумали в «Яндексе». Первые также знакомят детей с технологиями и профессиями будущего, а вторые мотивируют учить языки, выступать перед публикой и грамотно писать. Звуклей озвучили Катя IOWA, Максим Свобода и Даниил Мацейчук (Quest Pistols Show).

Тренажёр доступен в «Яндекс.Станции», «Станции Мини» и других умных колонках с Алисой, а также в приложениях «Яндекс», «Браузер» и «Навигатор».

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Яндекс» обновил умную камеру голосового помощника «Алиса». Цифровой ассистент научился сканировать документы, читать вслух текст на фото и лучше распознавать одежду.