Очередное десятилетие позади, и настало время вспомнить, чем оно больше всего запомнилось в технологическом плане. Кажется, что прошёл не столь долгий срок, но индустрия продолжает развиваться стремительными темпами.

Если в начале 2010-х потребители удивлялись 3,5-дюймовым экранам в смартфонах, то сейчас, в начале 2020-х, производители начинают делать дисплеи гибкими, поскольку устройства перестают помещаться в карман. За минувшее десятилетие пользователям предложили ещё с десяток умных девайсов — от часов до колонок.

Всё чаще появляются разработки в области дополненной и виртуальной реальности, робототехники, искусственного интеллекта, что, соответственно, предопределяет вектор развития IT-сферы на следующие несколько лет. А пока мир находится в предвкушении грядущих техноновинок, NEWS.ru представляет собственную подборку важных гаджетов минувшего десятилетия.