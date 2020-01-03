Очередное десятилетие позади, и настало время вспомнить, чем оно больше всего запомнилось в технологическом плане. Кажется, что прошёл не столь долгий срок, но индустрия продолжает развиваться стремительными темпами.

Если в начале 2010-х потребители удивлялись 3,5-дюймовым экранам в смартфонах, то сейчас, в начале 2020-х, производители начинают делать дисплеи гибкими, поскольку устройства перестают помещаться в карман. За минувшее десятилетие пользователям предложили ещё с десяток умных девайсов — от часов до колонок.

Всё чаще появляются разработки в области дополненной и виртуальной реальности, робототехники, искусственного интеллекта, что, соответственно, предопределяет вектор развития IT-сферы на следующие несколько лет. А пока мир находится в предвкушении грядущих техноновинок, NEWS.ru представляет собственную подборку важных гаджетов минувшего десятилетия.

Робопёс Spot от Boston Dynamics

Henrique Casinhas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Игровая консоль Nintendo Switch

Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold

Simon Nagel/dpa/Global Look Press

Одноплатный компьютер Raspberry Pi

FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Шлем виртуальной реальности Valve Index

valvesoftware.com

Смартфон iPhone 4

Wikimedia

Электромобиль Tesla Model S

tesla.com

Умные часы Apple Watch

YUTAKA/AFLO/Global Look Press

Квадрокоптер

Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press

Контроллер для людей с ограниченными возможностями Xbox Adaptive Controller

AP/TASS

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