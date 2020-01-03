Очередное десятилетие позади, и настало время вспомнить, чем оно больше всего запомнилось в технологическом плане. Кажется, что прошёл не столь долгий срок, но индустрия продолжает развиваться стремительными темпами.
Если в начале 2010-х потребители удивлялись 3,5-дюймовым экранам в смартфонах, то сейчас, в начале 2020-х, производители начинают делать дисплеи гибкими, поскольку устройства перестают помещаться в карман. За минувшее десятилетие пользователям предложили ещё с десяток умных девайсов — от часов до колонок.
Всё чаще появляются разработки в области дополненной и виртуальной реальности, робототехники, искусственного интеллекта, что, соответственно, предопределяет вектор развития IT-сферы на следующие несколько лет. А пока мир находится в предвкушении грядущих техноновинок, NEWS.ru представляет собственную подборку важных гаджетов минувшего десятилетия.
Робопёс Spot от Boston Dynamics
Henrique Casinhas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Игровая консоль Nintendo Switch
Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold
Simon Nagel/dpa/Global Look Press
Одноплатный компьютер Raspberry Pi
FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Шлем виртуальной реальности Valve Index
valvesoftware.com
Смартфон iPhone 4
Wikimedia
Электромобиль Tesla Model S
tesla.com
Умные часы Apple Watch
YUTAKA/AFLO/Global Look Press
Квадрокоптер
Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press
Контроллер для людей с ограниченными возможностями Xbox Adaptive Controller
AP/TASS
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