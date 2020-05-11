AirPods Studio могут получить детектор головы и шеи

https://static.news.ru/photo/aef32f4c-9434-11ea-93df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom's Guide/twitter.com

Дополнительная информация о беспроводных полноразмерных наушниках AirPods Studio появились в Сети. Устройство должно получить изменённую функцию обнаружения уха.

Наушники оснастят детектором головы и шеи — аксессуар сможет распознавать, когда пользователь надел наушники или снял его, и в соответствии с положением девайса воспроизводить или приостанавливать музыку.

Apple также хочет оснастить AirPods Studio датчиком, распознающим левое и правое ухо для автоматического направления аудиоканалов. Как и AirPods Pro, новые «яблочные» наушники получат активное шумоподавление и «прозрачный» режим. Пользователи, в свою очередь, смогут воспользоваться эквалайзером для настройки низких, средних и высоких частот, передаёт 9to5Mac.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple объявила дату начала проведения Всемирной конференции разработчиков (WWDC). Мероприятие начнётся 22 июня и пройдёт в онлайн-формате.