О точной дате выхода ПО на планшетах Apple пока ничего не известно. Photoshop CC для iPad должен выйти до конца 2019 года, и пользователи предполагают, что релиз намечен на начало ноября во время проведения конференции Adobe MAX.
На момент выхода новинка не будет включать в себя все функции полноценной версии графического редактора, однако их пообещали добавить со временем. Photoshop для iPad получит большинство стандартных инструментов для редактирования изображений, панель слоёв и поддержку цифрового стилуса.