https://static.news.ru/photo/162ee8d6-c410-11e9-8457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Американская компания Adobe начала закрытое бета-тестирование Photoshop CC для iPad. Сборка появилась в «яблочном» сервисе TestFlight.

This is Photoshop for iPad pic.twitter.com/JRbymmi8HU — Alireza (@alixrezax) 21 августа 2019 г.

О точной дате выхода ПО на планшетах Apple пока ничего не известно. Photoshop CC для iPad должен выйти до конца 2019 года, и пользователи предполагают, что релиз намечен на начало ноября во время проведения конференции Adobe MAX.

На момент выхода новинка не будет включать в себя все функции полноценной версии графического редактора, однако их пообещали добавить со временем. Photoshop для iPad получит большинство стандартных инструментов для редактирования изображений, панель слоёв и поддержку цифрового стилуса.

Ранее News.ru сообщил, что Apple определилась со временем запуска стримингового сервиса Apple TV+. Его запуск намечен на ноябрь 2019 года, а цена для подписчиков составит $9,99 в месяц.