Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий в Главной футбольной лиге (MLS) за «Лос-Анджелес Гэлакси», отметил количество завоёванных им трофеев.
Я здесь, потому что много выиграл. Я не собираюсь расслабляться. Я такой, какой есть. Неспроста я завоевал 33 трофея, думаю, больше, чем вся MLS, — приводит AS слова Ибрагимовича.
В прошедшем сезоне Ибрагимович сыграл за «Лос-Анджелес» 12 матчей. В активе форварда 14 очков (11 забитых мячей и три голевые передачи).
37-летний швед — чемпион Голландии, Италии, Испании, Франции, а также победитель Лиги Европы.
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