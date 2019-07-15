https://static.news.ru/photo/55807318-a6e9-11e9-b6be-fa163e074e61_1024.jpg Фарид Зидан Фото: instagram.com/zidane

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан написал прощальное обращение к своему ушедшему из жизни брату.

Мой дорогой брат Фарид. Ты всегда указывал мне путь. Ты всегда оказывал сильную поддержку. Ты очень любил близких, а близкие очень любили тебя. Я горжусь тобой. Навсегда в моем сердце, — написал Зидан в своём Instagram-аккаунте.

Как сообщает официальный сайт мадридцев, специалист уехал из Монреаля из-за смерти брата. Тренировочным процессом в его отсутствие будет руководить ассистент француза Давид Беттони.

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Ожидается, что 47-летний Зидан вернётся к команде до первого контрольного матча против «Баварии». Встреча состоится в ночь с 20 на 21 июля.

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