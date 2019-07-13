https://static.news.ru/photo/d4a2f91e-a58f-11e9-894c-fa163e074e61_1024.jpg Зинедин Зидан Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан покинул расположение команды на сборе в Монреале.

Как сообщает официальный сайт мадридцев, специалист уехал из Монреаля из-за смерти брата. Тренировочным процессом в его отсутствие будет руководить ассистент француза Давид Беттони.

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Ожидается, что 47-летний Зидан вернётся к команде до первого контрольного матча против «Баварии». Встреча состоится в ночь с 20 на 21 июля.

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