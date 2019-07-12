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Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан покинул расположение команды на сборе в Монреале.

Как сообщает официальный сайт клуба, специалист вернулся в Испанию по семейным обстоятельствам. Тренировочным процессом в его отсутствие будет руководить ассистент француза Давид Беттони.

Ожидается, что 47-летний Зидан вернётся к команде до первого контрольного матча против «Баварии». Встреча состоится в ночь с 20-го на 21-е июля.

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