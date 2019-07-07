Защитник столичного «Локомотива» Дмитрий Живоглядов после победы в Суперкубке России (3:2) над петербургским «Зенитом» в разговоре с корреспондентом News.ru отметил, что футболисты «железнодорожников» не получат дополнительный выходной за выигрыш трофея.

— С победой вас. Что-то на вашем лице положительные эмоции не совсем заметны...

— Почему? Просто сильно устали, оставили все силы на поле. Поэтому и не очень много эмоций у нас, но внутри нас переполняет радость, честно.

— Вы только-только перебрались в «Локо» — и сразу трофей. Это на фарт?

— А как иначе? Мне кажется, что по-другому и быть не может (улыбается).

— Быстрый гол в ворота «Зенита» — это такой был план на игру или просто стечение обстоятельств?

— Нам надо было начать встречу предельно агрессивно, этого от нас требовал тренерский штаб. Поэтому забитый мяч — это совокупность всех факторов.

— Полностью уже адаптировались в команде? В игре за Суперкубок вы появились в стартовом составе. Никто не ожидал, что вы так хорошо сразу впишитесь в схему «железнодорожников».

— Знаете, у нас в стране критиков хватает. Раз мы взяли сейчас трофей, то всё прошло по плану, адаптироваться удалось.

— Футболисты «Зенита» говорили, что пока не готовы на все сто процентов. Что скажете о своих кондициях?

— Не знаю. «Локомотив» был хорошо готов физически к этой встрече. Думаю, что это было хорошо заметно. Старались «не выключаться» до самого свистка, что позволило одержать победу.

Сергей Булкин/News.ru

— Два мяча в ворота «Зенита» в самой концовке матча — это усталость соперника сказалась или что-то ещё?

— Тут всё что угодно можно говорить. С одной сторону, будет одно, с другой — другое. Я считаю, что мы победили в этой встрече заслуженно.

— Что Юрий Павлович сказал в раздевалке?

— Он всех поздравил с хорошим началом сезона, с завоёванным трофеем.

— Для вас, наверное, непривычно, что в раздевалке было так много народу?

— Я стараюсь не обращать на это внимание: привычно или нет. Понятно, что «Локомотив» — это большой клуб, к которому всегда приковано внимание. Буду потихоньку привыкать к этому.

— Что скажете о поддержке болельщиков? На «железнодорожников» ходит значительно больше народу, чем на «Уфу».

— Понятное дело, тут даже сравнивать нечего. Очень приятно, что нас поддерживали сейчас до самой последней секунды. Это помогло нам завоевать Суперкубок.

— После победы игрокам не дали дополнительный выходной?

— Нет. Сколько было времени отведено под отдых, столько футболисты и получили.

— В Самаре игроки пытались получить лишний день отдыха после завоевания Кубка, скандируя «выходной». Сейчас такого не было?

— В раздевалке было столько народу, очень шумно, так что я ничего не слышал (смеётся).