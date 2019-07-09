Защитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Живоглядов заявил, что неоднократно говорил, что хотел перейти к «железнодорожникам».
Я рад оказаться в таком клубе, как «Локомотив». Я неоднократно говорил, что хочу перейти сюда, уже адаптировался, всё хорошо, — приводит слова Живоглядова корреспондент News.ru.
25-летний футболист перешёл к «красно-зелёным» в июне 2019 года, подписав четырёхлетний контракт. В прошедшем сезоне представлял «Уфу».
Ещё один новичок «Локомотива» прокомментировал дебютную игру в составе «железнодорожников» за Суперкубок России, писал News.ru.