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Защитник футбольного клуба «Локомотив» Мурило Серкейра прокомментировал попадание в стартовый состав на игру за Суперкубок России против петербургского «Зенита».

Я не ждал, что попаду в стартовый состав Суперкубка, я очень рад, что перешёл в «Локомотив» и завоевал с командой Суперкубок, — передаёт слова Мурило корреспондент News.ru. Кроме того, 22-летний...