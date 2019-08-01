https://static.news.ru/photo/4401cede-b43b-11e9-8739-fa163e074e61_660.jpg Юрий Жирков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков положительно отнёсся к тому, что в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» будет работать система видеоассистента рефери (VAR).

К VAR отношусь положительно. Нет никаких проблем, — цитирует Жиркова ТАСС .

Как сообщает официальный сайт РФС, главным арбитром матча, который пройдёт 3 августа в Санкт-Петербурге, назначен Алексей Еськов, его ассистентами будут Владислав Назаров и Константин Шаламберидзе, резервный судья — Сергей Лапочкин. За VAR будет отвечать Виталий Мешков, его ассистент — Алексей Матюнин.

Рефери встречи третьего тура между московскими ЦСКА и «Локомотивом» Владислав Безбородов использовал VAR на девятой минуте матча в спорном эпизоде около штрафной «железнодорожников», писал News.ru.