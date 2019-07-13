Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал свой гол в ворота «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Это было потрясающе. У нас фантастические фанаты. Я понимаю, что мы далеко не всегда радуем их своей игрой, но они всё равно вместе с нами в каждом матче. «Спартак» у них в сердце, и ради этих людей мы никогда не сдадимся! — цитирует Жиго Sport24.
Мяч Жиго, к слову, стал единственным в матче.
Благодаря этой победе «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице лиги.