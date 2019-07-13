Это было потрясающе. У нас фантастические фанаты. Я понимаю, что мы далеко не всегда радуем их своей игрой, но они всё равно вместе с нами в каждом матче. «Спартак» у них в сердце, и ради этих людей мы никогда не сдадимся! — цитирует Жиго Sport24 .