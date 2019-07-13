Самюэль Жиго Фото: Jasper Jacobs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал свой гол в ворота «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Это было потрясающе. У нас фантастические фанаты. Я понимаю, что мы далеко не всегда радуем их своей игрой, но они всё равно вместе с нами в каждом матче. «Спартак» у них в сердце, и ради этих людей мы никогда не сдадимся! — цитирует Жиго Sport24.

Мяч Жиго, к слову, стал единственным в матче.

Благодаря этой победе «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице лиги.

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