https://static.news.ru/photo/f08496a4-9fdd-11e9-81c5-fa163e074e61_1024.jpg Марина Фёдорова Фото: Ludvig Thunman/ZUMAPRESS.comv/Global Look Press

Женская сборная России по пляжному футболу обыграла команду Нидерландов в матче Кубка Европы.

Благодаря этой победе россиянки вышли в финал турнира.

Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу россиянок. Три мяча записала на свой счёт Марина Фёдорова.

Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее. Турнир, который проходит в португальском Назаре, завершится 7 июля.

Ранее News.ru писал, что россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному волейболу.