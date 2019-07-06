Женская сборная России по пляжному футболу обыграла команду Нидерландов в матче Кубка Европы.
Благодаря этой победе россиянки вышли в финал турнира.
Встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу россиянок. Три мяча записала на свой счёт Марина Фёдорова.
Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее. Турнир, который проходит в португальском Назаре, завершится 7 июля.
Ранее News.ru писал, что россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному волейболу.