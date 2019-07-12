https://static.news.ru/photo/1906852c-a4d1-11e9-ae9c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fabio Sasso/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские студентки завоевали бронзовые медали женского футбольного турнира Всемирной универсиады, проходящей в Неаполе. В поединке за третье место наша команда в серии послематчевых пенальти взяла верх над сборной Ирландии.

По ходу основного времени матча россиянки уступали соперницам со счётом 0:2, однако благодаря голам Виктории Шкоды (72-я минута) и Полины Органовой (77-я) сумели восстановить равновесие. В дополнительное время забитых мячей не было, а в серии послематчевых 11-метровых точнее были россиянки — 4:2.

В финале женского футбольного турнира встретятся команды Японии и КНДР.

Российская гимнастка-«художница» Екатерина Селезнёва выиграла соревнования в личном многоборье на Универсиаде в Италии, ранее писал News.ru.