Российские студентки завоевали бронзовые медали женского футбольного турнира Всемирной универсиады, проходящей в Неаполе. В поединке за третье место наша команда в серии послематчевых пенальти взяла верх над сборной Ирландии.
По ходу основного времени матча россиянки уступали соперницам со счётом 0:2, однако благодаря голам Виктории Шкоды (72-я минута) и Полины Органовой (77-я) сумели восстановить равновесие. В дополнительное время забитых мячей не было, а в серии послематчевых 11-метровых точнее были россиянки — 4:2.
В финале женского футбольного турнира встретятся команды Японии и КНДР.
Российская гимнастка-«художница» Екатерина Селезнёва выиграла соревнования в личном многоборье на Универсиаде в Италии, ранее писал News.ru.