https://static.news.ru/photo/8677b6a8-aab7-11e9-bf2c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: veronikaricksen/instagram

Жена бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена Вероника рассказала о самочувствии экс-спортсмена. По её словам, Фернандо практически не спит по ночам, потому что боится умереть.

После двух муж делает всё что угодно — смотрит фильмы, читает, работает над второй частью книги... Иногда вырубается на 15 минут. Бывает, ему тяжело дышать — приносят кислородную маску... А днём под моим чутким присмотром восполняет энергию, — поделилась она со « СтарХитом ».

Сейчас женщина занимается обновлением визы в Петербурге для того, чтобы снова поехать в Шотландию, где её муж проходит лечение. Она призналась, что ей сложно представить, что будет дальше. Пока она всеми силами старается поддержать супруга, приободрить его. Даже на расстоянии она всегда может связаться с ним. В палате Риксена установили специальную камеру, чтобы Вероника могла наблюдать за супругом через специальное приложение.

Жена спортсмена пожаловалась, что денег на лечение игрока становится всё меньше. По словам Вероники, ей неоткуда ждать поддержки. Родители Риксена отказались от него сразу, как только узнали о его страшном диагнозе. Совсем недавно голландца лишили пенсии из-за того, что семья не успела вовремя оповестить специальные органы о том, что он живой.

В 2013 у Риксена диагностировано неизлечимое заболевание центральной нервной системы — латеральный амиотрофический склероз. Эта болезнь приводит к потере мышечной памяти и параличу.

Ранее News.ru писал, что ФК «Зенит» поддержал смертельно больного игрока. Тренерский штаб и действующие игроки растянули баннер с надписью «Никогда не сдавайся, Фернандо!».