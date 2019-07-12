https://static.news.ru/photo/122d288a-a4b0-11e9-a2d4-fa163e074e61_1024.jpg Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов Фото: Александр Куров/News.ru

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала в Instagram фото, на котором её муж, перенёсший операцию на ноге, сидит в инвалидном кресле с костылями.

Время восстановления, — подписала она снимок по-английски.

Как писал News.ru, полузащитник Дмитрий Тарасов, который вскоре покинет московский футбольный клуб «Локомотив», прооперирован. В последней игре он получил повреждение мышцы и думал, что всё обойдётся реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно.