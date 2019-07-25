https://static.news.ru/photo/68e3dada-af36-11e9-b0ed-fa163e074e61_1024.jpg Павел и Алана Мамаевы Фото: alana_mamaeva/instagram.com

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана продаёт автомобиль мужа, который сейчас отбывает наказание в колонии.

Об этом Алана Мамаева сообщила в Instagram . Она опубликована фотографию внедорожника Mercedes AMG G63, подписав, что он продаётся.

Ранее футболист заявил, что даже будучи в заключении, он зарабатывает деньги. По его словам, за работу в швейном цехе колонии он получает ежемесячно 11 280 рублей, писал News.ru.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были участниками серии драк в Москве осенью 2018 года. Они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.