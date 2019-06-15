Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что команда полностью сформировала вратарскую бригаду на новый сезон.
Новый контракт Юрию Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали, — цитирует Медведева
ТАСС.
В завершившемся сезоне основным вратарём «Зенита» был Андрей Лунёв.
Контракт 29-летнего Лодыгина с «Зенитом» истекает 30 июня. Голкипер выступает за петербургский клуб с 2013 года.
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