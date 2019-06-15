Фото: Roger Petzsche/imago sportfotodienst/Global Look Press

Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что команда полностью сформировала вратарскую бригаду на новый сезон.

Новый контракт Юрию Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали, — цитирует Медведева ТАСС.

В завершившемся сезоне основным вратарём «Зенита» был Андрей Лунёв.

Контракт 29-летнего Лодыгина с «Зенитом» истекает 30 июня. Голкипер выступает за петербургский клуб с 2013 года.

Комментатор Георгий Черданцев назвал «адским адом» ситуацию с Кокориным и Мамаевым, писал News.ru.