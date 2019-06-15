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Жена бразильского игрока московского футбольного клуба «Спартак» Фернандо родила дочь.

Как сообщает официальный сайт «красно-белых», пара назвала ребёнка Айлой. У 27-летнего Фернандо и его супруги Рафаэлы уже есть сын Энзо. В прошедшем сезоне бразильский полузащитник в 27 матчах за «Спартак»...