https://static.news.ru/photo/9b47d496-b65b-11e9-a944-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением по поводу инцидента на стадионе «Газпром Арена». После словесной перепалки с болельщиками силовики пустили в ход дубинки.

Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Причины драки будут обязательно расследованы, говорится в заявлении клуба из Северной столицы.

«Зенит» также пообещал сделать «всё возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной».

Ранее News.ru сообщал, что испанский футбольный клуб «Барселона» подтвердил продажу бразильского нападающего Малкома в «Зенит» и назвал сумму трансфера, которая составила €40 млн. По сообщению пресс-службы каталонцев, также предусмотрена выплата до €5 млн в качестве бонусов в зависимости от выступления Малкома в новой команде. Помимо этого, «Барселона» получит процент с последующей продажи игрока.