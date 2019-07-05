Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракты с вратарём Михаилом Кержаковым и защитником Юрием Жирковым.
Как сообщает официальный сайт клуба, новые трудовые соглашения соглашения с игроками рассчитаны до конца сезона-2019/20.
Жирков выступает за «Зенит» с 30 января 2016-го. В составе клуба он выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ), Кубок и Суперкубок страны. Кержаков провёл за основной состав «Зенита» 20 матчей, дважды став чемпионом России, один раз выиграв Кубок России и дважды — Суперкубок страны.
Ранее News.ru писал, что «Гамбург» и петербургский «Зенит» заключили договор о переходе в российский клуб защитника Дугласа дос Сантоса Жустино.