https://static.news.ru/photo/3aaf0d0c-b20a-11e9-afab-fa163e074e61_660.jpg Малком Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Футбольный клуб «Зенит» практически согласовал переход полузащитника каталонской «Барселоны» Малкома.

Переговоры с «Барселоной» находятся в самой активной стадии. Что касается суммы в €40 млн, она далека от реальности, — приводит слова Медведева «Фонтанка».

Кроме «питерцев» 22-летний хавбек входит в зону интересов ряда европейских клубов, как «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Боруссия».

В прошедшем сезоне бразильский футболист сыграл за «Барселону» 15 матчей и отличился 3 раза (один гол и две результативные передачи).

«Сине-гранатовые» хотели бы выручить с продажи футболиста около €40 миллионов, писал News.ru.