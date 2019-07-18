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Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп определил главного фаворита в гонке за чемпионство в Английской премьер-лиге в новом сезоне.

Уже ясно, что «Манчестер Сити» снова главный фаворит АПЛ. Впечатляет их решимость и жадность до побед, — приводит слова Клоппа The Telegraph. По итогам прошедшего сезона «Манчестер Сити» занял первое...