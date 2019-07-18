Футбольный клуб «Зенит» подпишет голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка.
Команды уже согласовывают последние детали по переходу 28-летнего вратаря, сообщает Metaratings.
Петербургский клуб недоволен игрой Андрея Лунёва, и в предстоящем матче Российской премьер-лиги защищать ворота «сине-бело-голубых» будет Михаил Кержаков.
Крицюк перешёл в «Краснодар» в 2016 году. Основным вратарём «горожан» является воспитанник Матвей Сафонов.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил прошение Российского футбольного союза (РФС) о возможности досрочного получения тренерской лицензии Pro Мурадом Мусаевым, ранее писал News.ru.