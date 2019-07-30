Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Футбольный клуб «Зенит» подписал соглашение с Государственным Эрмитажем о сотрудничестве. Планируется проводить ряд мероприятий.

Футболисты «Зенита» будут создавать картины в Эрмитаже, мы будем выпускать совместную коллекцию одежды, — приводит слова директора музея Михаила Пиотровского официальный сайт «сине-бело-голубых».

Первым проектом между двумя организациями станет «Синий квадрат». Картины футболистов будут пожертвованы для благотворительного аукциона.

Спортивный директор футбольного клуба «Зенит» Хавьер Рибалта приехал в офис каталонской «Барселоны» для завершения согласования трансфера нападающего Малкома, писал News.ru.

News.ru в соцсетях