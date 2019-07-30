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Спортивный директор футбольного клуба «Зенит» Хавьер Рибалта приехал в офис каталонской «Барселоны» для завершения согласования трансфера нападающего Малкома.

В офисе «сине-гранатовых» также находятся представители 22-летнего форварда, сообщает Marca. Ранее стало известно, что предполагаемая сумма перехода бразильца в состав «сине-бело-голубых» составляет €40 млн и €5 млн в виде бонусов....