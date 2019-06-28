Ранее 42-летний спортсмен подчеркнул, что 28 июня пройдёт его последнее публичное выступление.
Как сообщает издание Mirror, мероприятие будет называться «Вечер с Фернандо Риксеном» и пройдёт в отеле Goglasgow Urban Hotel. Вечер посетят телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок «Рейнджерс» Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен. Билет будет стоить €79.
У Риксена диагностировано неизлечимое заболевание центральной нервной системы — латеральный амиотрофический склероз. Эта болезнь приводит к потере мышечной памяти и параличу.
В Великобритании разрешена эвтаназия для неизлечимо больных людей.
За «Зенит» Риксен выступал с 2006 по 2009 год.
Ранее сообщалось, что Фернандо Риксен чуть было не погиб из-за ошибки медсестры, писал News.ru.