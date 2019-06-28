https://static.news.ru/photo/2f6402ca-9998-11e9-8005-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

«Зенит» выразил поддержку смертельно больному Фернандо Риксену, ранее выступавшему за команду.

Никогда не сдавайся, Фернандо! — написано на баннере, который держат в руках игроки «Зенита».

«Никогда не сдавайся, Фернандо!»: сине-бело-голубые поддержали Риксена



Перед утренней тренировкой игроки, тренерский штаб и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержали экс-футболиста петербуржцев: https://t.co/folOdL1JuN pic.twitter.com/qQREvGM3Yi — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 июня 2019 г.

Ранее 42-летний спортсмен подчеркнул, что 28 июня пройдёт его последнее публичное выступление.

Как сообщает издание Mirror, мероприятие будет называться «Вечер с Фернандо Риксеном» и пройдёт в отеле Goglasgow Urban Hotel. Вечер посетят телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок «Рейнджерс» Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен. Билет будет стоить €79.

У Риксена диагностировано неизлечимое заболевание центральной нервной системы — латеральный амиотрофический склероз. Эта болезнь приводит к потере мышечной памяти и параличу.

В Великобритании разрешена эвтаназия для неизлечимо больных людей.

За «Зенит» Риксен выступал с 2006 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что Фернандо Риксен чуть было не погиб из-за ошибки медсестры, писал News.ru.