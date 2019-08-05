Малкон Малкон Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своём официальном сайте выступил с заявлением, в котором ответил на обвинения в расизме со стороны иностранных СМИ.

Футбольный клуб «Зенит» осведомлен о том, что небольшое количество зрителей вывесило баннер, на котором было написано «Спасибо руководству за верность традициям», и значение этого заявление было неверно интерпретировано в ряде СМИ, что привело к неверным выводам, которые не имеют под собой оснований, — говорится в сообщении клуба.

В клубе выразили глубокое сожаление в связи с тем, что зарубежные СМИ, а также футбольные клубы неточно сообщали о случившемся, и выразили надежду, что впредь организации будут полностью проверять информацию перед тем, как делать уничижительные заявления.

Также в «Зените» отметили, что у клуба есть давняя традиция приглашать в команду лучших игроков со всего мира, независимо от их происхождения, этнической принадлежности или национальности.

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Official Club statement regarding reports in the media The club are aware of various reports across the media of an incident that presumably took place in the recent RPL match against Krasnodar and wish to clarify the situation. Zenit Football Club are aware a banner was revealed by a small number of individuals that read “Thank you leadership for believing in tradition” (Спасибо руководству за верность традициям) and that the meaning of this statement has been misrepresented in media, and based on these misrepresentations, incorrect conclusions have been drawn that have no basis in reality. Zenit have a long standing tradition of inviting the best players from all over the world to the club, regardless of their background, ethnicity, or nationality. The club have long supported and instigated anti-racism, inclusivity and equality initiatives and will continue to do so now, and in the future. At the same time, we wish to express our deep regret that media outlets abroad and others, including football clubs, have disingenuously reported the matter, and we would hope that moving forward such organisations would fully check the facts before making any such derogatory statements or accusations. Zenit Football Club would be delighted to invite those commenting on the situation to attend one of our home matches and experience the hospitality that we so famously showed during the 2018 World Cup and other international competitions and events.

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Сообщения об инциденте возникли после субботнего матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге (1:1). Бывший игрок «Барселоны» 22-летний Малком дебютировал в составе питерцев, заменив россиянин Александра Сутормина. Британские СМИ и другие иностранные издания растиражировали сообщение, что во время матча на фанатском секторе «Зенита» появился баннер, который носит расистские намёки.

Малком подписал с «Зенитом» пятилетний контракт 2 августа, сумма трансфера составила €40 млн, писал News.ru.

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