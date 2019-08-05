https://static.news.ru/photo/6db2eb66-b786-11e9-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Малкон Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своём официальном сайте выступил с заявлением, в котором ответил на обвинения в расизме со стороны иностранных СМИ.

Футбольный клуб «Зенит» осведомлен о том, что небольшое количество зрителей вывесило баннер, на котором было написано «Спасибо руководству за верность традициям», и значение этого заявление было неверно интерпретировано в ряде СМИ, что привело к неверным выводам, которые не имеют под собой оснований, — говорится в сообщении клуба.

В клубе выразили глубокое сожаление в связи с тем, что зарубежные СМИ, а также футбольные клубы неточно сообщали о случившемся, и выразили надежду, что впредь организации будут полностью проверять информацию перед тем, как делать уничижительные заявления.

Также в «Зените» отметили, что у клуба есть давняя традиция приглашать в команду лучших игроков со всего мира, независимо от их происхождения, этнической принадлежности или национальности.

Сообщения об инциденте возникли после субботнего матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге (1:1). Бывший игрок «Барселоны» 22-летний Малком дебютировал в составе питерцев, заменив россиянин Александра Сутормина. Британские СМИ и другие иностранные издания растиражировали сообщение, что во время матча на фанатском секторе «Зенита» появился баннер, который носит расистские намёки.

Малком подписал с «Зенитом» пятилетний контракт 2 августа, сумма трансфера составила €40 млн, писал News.ru.