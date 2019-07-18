Российский полузащитник Александр Ерохин продлил соглашение с петербургским футбольным клубом «Зенит».
Как сообщает официальный сайт клуба, новый контракт с полузащитником подписан по схеме «3+1».
Ерохин является игроком «Зенита» с июня 2017 года, за это время он провёл 67 матчей, забил 15 мячей и сделал восемь результативных передач.
31 августа 2016 года полузащитник дебютировал в составе сборной России в матче против национальной команды Турции.
News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.