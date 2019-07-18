https://static.news.ru/photo/75320d1e-a961-11e9-aee6-fa163e074e61_1024.jpg Александр Ерохин Фото: instagram.com/erokhin___alexander

Российский полузащитник Александр Ерохин продлил соглашение с петербургским футбольным клубом «Зенит».

Как сообщает официальный сайт клуба, новый контракт с полузащитником подписан по схеме «3+1».

Ерохин является игроком «Зенита» с июня 2017 года, за это время он провёл 67 матчей, забил 15 мячей и сделал восемь результативных передач.

31 августа 2016 года полузащитник дебютировал в составе сборной России в матче против национальной команды Турции.

News.ru писал, что «Динамо» подписало контракт с украинским защитником.