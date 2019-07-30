Спортивный директор футбольного клуба «Зенит» Хавьер Рибалта приехал в офис каталонской «Барселоны» для завершения согласования трансфера нападающего Малкома.
В офисе «сине-гранатовых» также находятся представители 22-летнего форварда, сообщает Marca.
Ранее стало известно, что предполагаемая сумма перехода бразильца в состав «сине-бело-голубых» составляет €40 млн и €5 млн в виде бонусов. Контракт с петербургским клубом будет рассчитан на пять лет.
Нападающий должен пройти медобследование в «Зените» второго августа, сообщает Sky Sport Italia.
В сезоне 2018/19 Малком сыграл в составе «Барселоны» 24 матча. В его активе шесть очков (четыре гола и две результативные передачи).
Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Матиас Краневиттер может покинуть российский клуб летом, писал News.ru.