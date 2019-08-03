https://static.news.ru/photo/4dd054aa-b5dd-11e9-849c-fa163e074e61_660.jpg Малком Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Петербургский «Зенит» внёс в заявку на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» бразильского новичка Малкома.

Футболист 2 августа поставил свою подпись под пятилетним контрактом с «сине-бело-голубыми», сообщает клубная пресс-служба. Ранее в СМИ упоминалось, что за бразильского хавбека «Зенит» заплатит €40 млн.

За петербуржцев новичок будет выступать под восьмым номером, который ранее принадлежал Матиасу Краневиттеру.

Сын Хенрика Ларссона пополнил московский «Спартак», писал News.ru.