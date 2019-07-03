https://static.news.ru/photo/ea2051a0-9d7a-11e9-a695-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press

Футбольный клуб «Зенит» интересуется защитником «Уфы» Йонутом Недельчару.

Кроме того, 23-летний футболист попал в сферу интересов «Ромы», Английской премьер-лиги (АПЛ), Бундеслиги и Серии А, сообщает Gsp.ro.

Transfermarkt.de оценивает игрока приблизительно в €2,5 млн.

Румынский защитник выступает за уфимский клуб с 2018 года. В прошедшем сезоне он сыграл 28 матчей и отличился одним голом.

Футбольный клуба «Спартак» (Москва) расстался с 28-летним нападающим Зе Луишем, который продолжит карьеру в португальском «Порту», писал News.ru.