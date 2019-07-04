Российские футбольные клубы «Локомотив» и «Зенит» проявляют интерес к 23-летнему аргентинскому полузащитнику Хосе Маури.
Как сообщает Calciomercato.com, на игрока также претендуют турецкие «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче».
Маури принадлежал «Милану» с 2015 по 2019 годы.
В завершившемся сезоне игрок на правах аренды выступал за «Эмполи», проведя 15 матчей и не отметившись результативными действиями.
Трудовое соглашение Маури с «Миланом» истёк 1 июля.
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