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Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа рассказал, обижается ли на то, что капитан команды Артём Дзюба и другие называют его Пингвинёнком.

Нет! Наоборот, это показывает, что они меня любят. Они меня могут хоть как называть. Я ни на что не обижусь, — цитирует эквадорца Sport24. Нобоа в сезоне-2018/19 провёл 16 матчей...