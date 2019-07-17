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Агент нападающего футбольного клуба «Эвертон» Генри Оньекуру Гильям Костет-Бармада заявил, что ЦСКА делал предложение по переходу форварда к «красно-синим».

У нас было предложение от ЦСКА, но игрок принял решение отказать московскому клубу, — приводит слова Костета-Бармады Sport24.ru. В прошедшем сезоне 22-летний футболист выступал на правах аренды за турецкий «Галатасарай»,...