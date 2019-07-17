Гильерме Маринато Фото: PETTER ARVIDSON/imago sportfotodienst/Global Look Press

Голкипер футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гильерме попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Уже идёт обсуждение возможного трансфера между главным тренером Сергеем Семаком, спортивным директором Хавьером Рибалтой и шеф-скаутом Антоном Евменовым. Отмечается, что в переходе 33-летнего вратаря заинтересован лично Семак, сообщает Нобель Арустамян в своём Telegram-канале.

Голкиперу московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Маринато Гильерме «Спартак» предложил €500 тысяч, писал News.ru.

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