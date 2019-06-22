Защитник московского футбольного клуба «Торпедо» Сергей Шустиков прокомментировал разгромную победу над английским клубом «Шеффилд».
Ребята старались, но было видно, что им тяжело. Сергей Игнашевич после матча поздравил с победой, дальше будет уже разбирать ошибки, — приводит слова футболиста корреспондент News.ru.
Встреча завершилась со счётом 5:0.
Дублем в составе победителей отметился Темур Джикия.
«Шеффилд» основан в 1857 году и является старейшим футбольным клубом мира. Сейчас он выступает в восьмом по рангу английском дивизионе.
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