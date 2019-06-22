https://static.news.ru/photo/47f5a1fe-9515-11e9-aeda-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шустиков Фото: Екатерина Лаут/soccer.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Защитник московского футбольного клуба «Торпедо» Сергей Шустиков прокомментировал разгромную победу над английским клубом «Шеффилд».

Ребята старались, но было видно, что им тяжело. Сергей Игнашевич после матча поздравил с победой, дальше будет уже разбирать ошибки, — приводит слова футболиста корреспондент News.ru.

Встреча завершилась со счётом 5:0.

Дублем в составе победителей отметился Темур Джикия.

«Шеффилд» основан в 1857 году и является старейшим футбольным клубом мира. Сейчас он выступает в восьмом по рангу английском дивизионе.

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