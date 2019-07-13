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Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу «красно-белых» над дебютантом «Сочи» со счётом 1:0.

Выиграли, и всё. Может быть, «Сочи» и затягивал немного в болото, но это футбол. В конце они заметно тянули время, хотели результат, ничью, но мы смогли забить, — сказал Ещенко корреспонденту News.ru.

Кроме того, 35-летний футболист добавил, что игра показалась ему нервной.

Первый тур всегда сложный, это не исключение, игра была очень нервная, забили только в конце. Хорошо, что смогли, — завершил он.

«Спартак» обыграл «Сочи» в своём первом матче, писал News.ru.