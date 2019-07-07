Защитник футбольного клуба «Локомотив» Брайан Идову рассказал, кто круче всех танцует в команде, за счёт чего удалось победить в Суперкубке России и оценил новый стадион «Динамо».

— За счёт чего удалось победить?

— Просто не зря работали на сборах и за счёт характера выиграли. Такой шанс выиграть Суперкубок, было бы очень обидное поражение. Для нас победа была принципиальной. И за счёт огромного желания удалось выиграть трофей.

— В раздевалке даже танцевали, настолько важная победа?

— Да, важный трофей. Начинать сезон так гораздо приятней. Это заряд, чтобы продолжить работать в сезоне также.

— Кто круче вас танцует в «Локомотиве»?

— У Феди хорошие движения, но пока особо не замечал. Пластика присутствует у всех, главное — чувство ритма.

— А кто вообще без шансов?

— Пока Борис Ротенберг на ум приходит.

— Есть ощущение, что Лига чемпионов на этот раз будет лучше?

— Да. Во-первых, опыт. Чемпионат был очень горький, мы в любом случае сделали выводы и учимся, момент того, что группа может быть тяжелее, как говорится, чем хуже, тем лучше для нас. У нас тогда была лёгкая сетка, показали результат не очень. В группе, которая будет тяжелее, надо будет выжимать из себя максимум и доставлять всякие сюрпризы.

Фёдор Смолов с кубком Сергей Булкин/News.ru

— Игнатьев говорил, что ЦСКА выиграл у «Реала», чем вы хуже.

— Это верное замечание. В каждой игре любого соперника можно обыграть. Главный вопрос — как подготовиться. Нельзя недооценивать соперников. А если нас могут недооценить, мы можем за это наказать.

— Сейчас мимо пронесли Суперкубок, насколько для вас это важный трофей?

— Для меня важно, что в Суперкубке получилось выиграть. Трофей в копилку, я рад, что играю с такими прекрасными ребятами. Мы все играем ради побед. Побеждать в таких матчах очень важно и эмоционально.

— Ещё один стадион появился в Москве. Как вам?

— Первые впечатления хорошие. Хорошее поле, рядом болельщики, которые создают приятную футбольную атмосферу и, в принципе, пока позитивные ощущения. Хороший стадион на самом деле.

— Со стартовым свистком болельщики 35 минут молчали. Что чувствовали?

— Как раз в момент гола мы начали задаваться вопросом, что мы слышим только болельщиков «Зенита», и начали думать, что идёт какая-то акция, ждали, когда они начнут поддерживать. Как раз на 35-й минуте мы услышали голоса, у меня пошли мурашки, их поддержка нужна. А когда во втором тайме мы слышали заряды, команда понеслась вперёд, и мы смогли забить эти важные два гола.