Конечно, успели соскучиться по футболу — больше месяца прошло после окончания прошлого сезона. Мы все очень ждём предстоящую игру с «Зенитом». Готовимся в обычном режиме, как к любому другому матчу. Это будет битва за трофей — очень важная игра и для нас, и для соперника. Нам будет противостоять чемпион России, поэтому будет очень тяжело. Тем не менее, надеемся выиграть, — передаёт корреспондент News.ru слова хорватского защитника перед открытой тренировкой «Локомотива» на базе в подмосковной Баковке.