В преддверии матча за «ОЛИМП-Суперкубок России» с петербургским «Зенитом» защитник столичного «Локомотива» Ведран Чорлука поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи, открывающей новый российский сезон.
Конечно, успели соскучиться по футболу — больше месяца прошло после окончания прошлого сезона. Мы все очень ждём предстоящую игру с «Зенитом». Готовимся в обычном режиме, как к любому другому матчу. Это будет битва за трофей — очень важная игра и для нас, и для соперника. Нам будет противостоять чемпион России, поэтому будет очень тяжело. Тем не менее, надеемся выиграть, — передаёт корреспондент News.ru слова хорватского защитника перед открытой тренировкой «Локомотива» на базе в подмосковной Баковке.
Матч за «ОЛИМП-Суперкубок России» состоится в субботу, 6 июля на столичной «ВТБ Арене». Начало игры — в 19.00.
Ранее News.ru писал, что букмекеры считают «Зенит» фаворитом предстоящей встречи.