https://static.news.ru/photo/b6120340-9e33-11e9-81fa-fa163e074e61_1024.jpg Иван Темников Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Иван Темников продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде», который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Как стало известно News.ru, футболист в четверг поставит свою подпись под всеми необходимыми бумагами, завершив тем самым сделку.

Следующий сезон «Нижний» проведёт в ФНЛ, так как проиграл самарским «Крыльям Советов» в стыковых матчах за право участвовать в Российской премьер-лиге (РПЛ). 30-летний Темников в завершившемся сезоне провёл за «Динамо» семь матчей, в которых заработал три жёлтые карточки.

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