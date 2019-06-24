Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков описал себя и команду, в которой играл с 2013 года.

«Спартак» тремя словами? Скандалы, интриги, расследования, — сказал Глушаков в интервью YouTube-каналу «Макарена». Также, футболист назвал себя добрым, настоящим, улыбчивым, а время, проведённое в клубе — счастьем. В составе «красно-белых»...