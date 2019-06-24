Георгий Щенников Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников получил травму во время тренировки.

Обследование показало внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. Сроки восстановления пока неизвестны, сообщает пресс-служба «красно-синих».

В прошедшем сезоне Щенников провёл 20 игр за ЦСКА и отличился голом.

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с московским клубом на два года. Хавбек будет выступать за «армейцев» до 2021 года, писал News.ru.

News.ru в соцсетях