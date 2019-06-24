Защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников получил травму во время тренировки.
Обследование показало внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. Сроки восстановления пока неизвестны, сообщает пресс-служба «красно-синих».
Георгий Щенников выбыл из строя с переломом лодыжки. Скорейшего восстановления,— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska)
@GShchennikov42! https://t.co/5dMwDPBzY1 pic.twitter.com/Ysw4rdmCK4 24 июня 2019 г.
В прошедшем сезоне Щенников провёл 20 игр за ЦСКА и отличился голом.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с московским клубом на два года. Хавбек будет выступать за «армейцев» до 2021 года, писал News.ru.