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Защитник сборной Грузии и тульского футбольного клуба «Арсенал» Гиа Григлава считает, что национальная команда способна пробиться на чемпионат Европы-2020.

Считаю, у нас неплохие шансы. Если не пройдем основной отбор, будет дополнительный «Финал четырех» в марте следующего года — благодаря тому, что прошлой осенью мы выиграли свою группу в Лиге наций. Настраиваемся очень серьезно, — приводит слова Григлавы « Советский спорт ».

За сборную Грузии 29-летний футболист сыграл 26 матчей, включая отборочные матче на Евро-2020 против национальных команд Гибралтара и Дании.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что на билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года поступило рекордное количество заявок, писал News.ru.