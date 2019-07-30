Московский «Спартак» продолжает «радовать» своих болельщиков трансферными новостями, постепенно избавляясь от тех, кто ещё вчера был в обойме клуба. News.ru решил разобраться в том, зачем всё это нужно и к чему приведёт.

Тренерский штаб «красно-белых» взял летом курс на тотальное обновление команды. Если отъезд Комбарова и Глушакова болельщики восприняли с большим воодушевлением, так как претензий к футболистам было столько, что негатив уже просто было некуда девать, то расставание с Фернандо и Зе Луишем вызвали волну негодования. Всё ещё свежи воспоминания о том, как «Спартак» без особых проблем отпустил системообразующего Промеса и во что это потом вылилось.

В последнее время всё то, что происходит в «Спартаке», не удивляет. Кто там остался из чемпионского состава? Зачем было привозить всех футболистов на предсезонку, а теперь всех продать? Они наигрывали, доверяли футболистам, а затем ото всех избавились. Завтра приедут Шюррле и Ларссон, но они вряд ли решат все проблемы, — рассказал News.ru футбольный агент Алексей Сафонов.

Понятно, что перемен, даже кардинальных, в клубе ждали давно. Но каков смысл был затягивать их на всё лето? В ближайшие три недели «Спартаку» придётся иметь дело с «Динамо», «Ахматом» и ЦСКА, а также дважды встретиться с «Туном» в рамках квалификации Лиги Европы. Кому играть и в какой форме будут к тому времени потенциальные новички — это большой вопрос.

Думаю, что однозначно стоит ждать увольнения в случае вылета из еврокубков. Ходят плотные разговоры о том, что пост тренера могут отдать Черчесову. Говорят, что сейчас не берут футболистов из-за того, что просто не доверяют Кононову. Придёт новый наставник и ему купят тех, кто будет нужен. Команда уже уступила «Тамбову» и с трудом выиграла у «Сочи», где в матче были судейские ошибки, — отметил Сафонов.

Вероятно, клубу придётся пожертвовать результатом матча с «Динамо». Уход Адриано и Фернандо вряд ли удастся качественно заменить к субботе. Даже если вдруг будут подписаны Андре Шюррле и Йордан Ларссон, то вряд ли за три дня они смогут сыграться с новыми партнёрами. Да и вряд ли стоит ожидать улучшения статистики «забивного» Мелкадзе. Георгий, уверены, футболист неплохой, но до уровня «Спартака» он не дотягивает. Пока что.

Куда более болезненно, особенно для репутации Олега Кононова и его будущего во главе «Спартака», могут выйти неудачи в игре с «Туном» в еврокубках. Если помнить то, что «красно-белым» не особо удаются игры с представителями чемпионата Швейцарии. А вылет из Лиги Европы лишит специалиста не только кредита доверия со стороны руководства, но и работы в принципе. Ну а доколе? Помнится, что именно так закончилась карьера Дмитрия Аленичева в рядах «Спартака». А если с символами клуба поступают так, то, что могут сделать с Кононовым? Повесить на вешалку?

Не стоит исключать и такой вариант, что ради глобальной перестройки клуб возьмет и пожертвует текущим сезоном. Возьмет целый год на обкатку новичков, связей и перспективной молодёжи. А там уж и Ломовицкий вернётся из аренды, и Глушенков с Умяров и Игнатовым обрастут «мясом». Если отталкиваться от новой лимитной системы российского чемпионата перспективы вырисовываются весьма впечатляющие. Но только захотят ли болельщики и руководство реально ждать год?

Даже если придёт девять новых футболистов, то сколько им времени будет для сыгрывания? Тот же «Сочи» пополняется пачками игроков из «Зенита» — им проще обрести связи. Надо ведь 3-4 месяца на создание команды. Не вижу до зимы позитивных перемен. Тут революция просто опоздала, надо её раньше начинать было, — резюмировал Сафонов.

В итоге болельщики «Спартака» получают непонятную ситуацию, при которой клуб остается без ведущих игроков, а стиль, пропагандируемый главным тренером, не находит поддержки у большинства фанатов. Пока рисуются весьма невзрачные перспективы на ближайшее будущее, так как более глобально трудно что-то прогнозировать — а вдруг Игнатов, Мелкадзе и братья Бакаевы поведут «Спартак» за собой, как это сделали молодые новички в ЦСКА в прошлом сезоне. Вдруг «красно-белая» машина «зачехлит» «Динамо» и ЦСКА, сомнёт со своего пути «Тун» — тут ведь и позиция болельщика поменяется, и все будут довольны Олегом Геогиевичем, спрятав далеко в чулан обидные кричалки и прозвища. Остаётся только ждать и с интересом наблюдать за всем тем, что творится в стане «красно-белых».