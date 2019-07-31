https://static.news.ru/photo/07c0d13c-b3c2-11e9-a386-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: SOLO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Южнокорейские болельщики намерены подать в суд иск на €50 млн к организаторам футбольного матча в Сеуле, в котором не принял участие футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Товарищеский матч между туринским клубом и сборной всех звёзд южнокорейской К-Лиги в Сеуле завершился 26 июля со счётом 3:3. Именитый португалец должен был принять в нём участие, но остался на скамейке запасных. Теперь болельщики готовят судебный иск к организаторам турнира — компании The Fasta Inc.

Фанаты намерены вернуть деньги за билет, комиссию при его покупке и компенсировать моральный ущерб. Учитывая, что встречу посетило свыше 60 тысяч человек, общая сумма иска составит €50 млн, сообщает BBC.

Ранее News.ru писал, что Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список из десяти футболистов, которые претендуют на победу в премии The Best. В него вошли Криштиану Роналду, Гарри Кейн, Садио Мане, Килиан Мбаппе, Френки де Йонг, Маттейс де Лигт, Эден Азар, Лионель Месси, Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк. Церемония вручения премии состоится 23 сентября в Милане.