https://static.news.ru/photo/e39045fa-9039-11e9-80d7-fa163e074e61_1024.jpg Тренер ФК «Ювентус» Маурицио Сарри Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Matteo Ciambelli

Главный тренер футбольного клуба «Челси» Маурицио Сарри перешёл в туринский «Ювентус».

Маурицио Сарри — новый главный тренер «Ювентуса», — говорится в публикации итальянского клуба в Twitter.

Договор Сарри с «Челси» был рассчитан до 2021 года. В прошедшем сезоне под руководством итальянского тренера клуб стал победителем Лиги Европы.

17 мая «Ювентус» объявил об уходе главного тренера команды Массимилиано Аллегри по окончании сезона.

Президент футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли провёл встречу с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри в Баку, где прошёл финал Лиги Европы, ранее писал News.ru.