https://static.news.ru/photo/c60320e8-b375-11e9-bf36-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин сделал заявление о возможных трансферах своей команды.

Трансферы? Я тоже их жду. Идеально было бы усилить среднюю линию, линию оборону и линию атаки. Вратарская позиция после продления контракта с Гильерме вопросов не вызывает. Дальше будет сложный календарь, увеличится количество матчей, — цитирует Сёмина « Чемпионат ».

28 июля «Локомотив» потерпел поражение от ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч записал себе в актив Фёдор Чалов.

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» опустился на девятое.