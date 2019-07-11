Нападающий футбольного клуба «Спартак» (Москва) и юношеской сборной России Данила Прошляков стал игроком «Ростова».
Мы приветствуем Данилу и желаем ему результативной игры в составе нашей команды! — говорится в заявлении клуба.
— Football Club Rostov (@rostovfc)
Данила Прошляков - игрок "Ростова"
https://t.co/firLsBzHzR pic.twitter.com/sEIDLUMUGt 11 июля 2019 г.
Как сообщает официальный сайт ростовского клуба, соглашение с форвардом рассчитано на четыре года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В завершившемся сезоне он провёл 22 матча в молодёжном первенстве, в которых забил 19 голов.
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