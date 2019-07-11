https://static.news.ru/photo/9ca2e510-a3b4-11e9-941f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

Нападающий футбольного клуба «Спартак» (Москва) и юношеской сборной России Данила Прошляков стал игроком «Ростова».

Мы приветствуем Данилу и желаем ему результативной игры в составе нашей команды! — говорится в заявлении клуба.

Как сообщает официальный сайт ростовского клуба, соглашение с форвардом рассчитано на четыре года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В завершившемся сезоне он провёл 22 матча в молодёжном первенстве, в которых забил 19 голов.

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